Reuzenberenklauw rukt op in Vlaanderen 22 augustus 2018

Langs de Vlaamse gewestwegen werd op 486 plaatsen reuzenberenklauw aangetroffen. Die plant kan onder invloed van de zon voor ernstige brandwonden zorgen. Indien het sap in de ogen komt, kan dat zelfs tot blindheid leiden. In 2016 werd de plant op 'maar' 336 plaatsen aangetroffen. De cijfers komen er op vraag van volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA), die ze opvroeg bij minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). Vooral in de provincie Oost-Vlaanderen is de stijging opmerkelijk. Op 37 locaties werd de plant waargenomen, in plaats van 9 vorig jaar. Grote probleem is dat de plant moeilijk uit te roeien is.

