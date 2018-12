Reuzegom, de studentenclub die een dode op haar geweten heeft: elitair clubje, maar smeriger wordt het niet Inge Bosschaerts en Stéphanie Romans

08 december 2018

00u00 37 De Krant Een elitaire studentenclub met een zeer kwalijke reputatie. Reuzegom bracht de voorbije 72 jaar tal van hoog aangeschreven notarissen, advocaten en zakenlui voort, maar was ook goed voor flink wat schandalen. Nu één van de leden overleed na een doop, lijkt de maat stilaan vol. Seniorenkonvent Leuven, de koepelorganisatie van de Vlaamse jongensstudentenclubs verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven, trekt de erkenning van studentenclub Reuzegom “met onmiddellijke ingang” in.

'Blijft toch voor immer kameraad, van nu tot in de dood. Zo lang de Reuzegom bestaat, ons vriendschap steeds vergroot.' De strofe uit het clublied van Reuzegom was bij het neerpennen ongetwijfeld kameraadschappelijk bedoeld, maar nu één van hun leden stierf na een uit de hand gelopen doopritueel klinkt ze erg wrang. De 20-jarige Sanda D. was dinsdag één van de drie uitverkorenen die dit jaar mocht toetreden tot de elitaire studentenclub. Om geaccepteerd te worden, moest hij een fles vissaus leegdrinken. Maar hij werd onwel, kreeg een hartstilstand en overleed. Het is het jongste en meteen ook het zwaarste incident dat de club kan toevoegen aan haar al weinig sympathieke palmares. Reuzegom zeult een kwalijke reputatie met zich mee, gaande van "arrogante klootzakjes" tot "een bende psychopaten".

