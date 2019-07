Exclusief voor abonnees Reusachtige Merckx Brussel is klaar 04 juli 2019

00u00 0

Voor Paleis 5 in Brussel is een enorm zeildoek van 3.272 m² onthuld met de beeltenis van Eddy Merckx. Tot en met zondag zal het grootste zeildoek dat ooit gemaakt is in ons land het bassin bedekken, goed zichtbaar vanuit de lucht tijdens de tv-uitzending van de ploegentijdrit.

