Reus wil Batshuayi in Dortmund houden 15 maart 2018

Dortmund is wild van Michy Batshuayi. De Rode Duivel had aan anderhalve maand genoeg om de harten van alle supporters te veroveren. En ook bij zijn ploeggenoten is de spits populair. Zo liet clubicoon Marco Reus bij zijn contractonderhandelingen, die vorige week leidden tot een nieuwe verbintenis tot 2023, duidelijk verstaan aan het clubbestuur dat hij een competitieve ploeg rond zich wil. Mét daarbij ook Batshuayi.

