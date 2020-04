Exclusief voor abonnees Retro met modern accent 25 april 2020

00u00 0

In deze periode van het jaar lokt het West-Vlaamse Meubili doorgaans een pak extra volk met de opening van hun outletwinkel. Hét moment om dure outdoormerken met fikse korting te kopen, is er nog steeds, dankzij hun nieuwe webshop. Een aantal uitvoeringen van La Lampe Paris van Maiori wordt er met 50 % korting aangeboden. De staande lamp heeft een retrolook, maar is toch mee met de tijd door de zonnecellen en kleurrijke lampenkappen. (BCW)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen