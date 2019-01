RETIE - WEZEL 0-5 14 januari 2019

Op een loodzwaar en doorploegd veld slaagde Wezel er doorlopend in technisch verzorgd voetbal te etaleren. Net nadat thuisdoelman Janssen een schot van Molenberghs over de lat geduwd had, klommen de bezoekers toch op voorsprong via Janssen, die een verre boogbal in de kruising deponeerde. Op het kwartier kopte De Jongh net naast. Op slag van rust verdubbelde Wezel zijn bonus. Essers zond de bal in tot bij Oris, die teruglegde en Rombouts knalde in het dak van het doel.

