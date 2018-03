Retail Estates zoekt geld voor nieuwe deal in Nederland 30 maart 2018

Retail Estates, dat uitsluitend baanwinkels in zijn vastgoedportefeuille heeft, heeft opnieuw een slag geslagen in Nederland. In Cruquius, een deelgemeente van Haarlemmermeer, heeft Retail Estates twee winkelpanden aangekocht, die aansluiten op het park dat het bedrijf in december aankocht. De overname kost 9 miljoen euro. Daarnaast koopt het bedrijf een retailpark met 22 winkelpanden en 2 horecazaken, goed voor 28.700 m2. Voor die acquisitie legt Retail Estates 47 miljoen euro op tafel. Enig probleem: de vastgoedgroep moet nog op zoek naar de nodige financiering. Een kapitaalverhoging wordt moeilijk omwille van de hoge schuldgraad (58,8%), en dus moet Retail Estates activa afstoten. Zo zal een recent aangekocht retailpark in Zwolle verkocht worden. Dat park staat voor 26,6 miljoen euro in de boeken.

