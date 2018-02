Retail Estates verhoogt dividend 20 februari 2018

Retail Estates, de specialist in het beheer van baanwinkels, stevent af op een uitstekend jaar. En dat ondanks de oplopende leegstand bij winkelvastgoed. Maar Retail Estates is vol vertrouwen over de toekomst en bewijst dat door het beloofde dividend met 9,1% op te krikken. De groep zal over dit boekjaar een brutodividend van 3,6 euro per aandeel uitkeren. Eerder ging Retail Estates nog uit van "minstens 3,4 euro per aandeel". De hogere dividendprognose komt er na een sterk derde kwartaal, waarin Retail Estates de vruchten van de forse expansie in Nederland plukt. De waarde van de vastgoedportefeuille dikte met bijna een kwart aan tot 1,33 miljard euro, en het netto huurresultaat nam met 14% toe tot 55,45 miljoen euro. De winst per aandeel kwam uit op 3,64 euro per aandeel. Enig minpuntje: de schuldgraad is gestegen tot een stevige 58,8%. Maar dankzij de gedaalde gemiddelde rentevoet (van 3,42% naar 2,78%) is dat niet onoverkomelijk.

HLN