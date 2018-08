Retail Estates investeert verder in Limburg 08 augustus 2018

Retail Estates, de specialist in baanwinkels, heeft zijn portefeuille uitgebreid met zeven Limburgse winkelpanden. Prijskaartje: 9,75 miljoen euro. Concreet versterkt Retail Estates zijn aanwezigheid in de winkelcluster langs de Hasseltweg in Genk, met zes winkelpanden samen goed voor een oppervlakte van 4.381 vierkante meter. De panden zijn verhuurd aan ketens als Colora, Bel&Bo, Bent, LolaLiza, Orchestra en Santana. Ze grenzen allemaal aan winkelpanden die al in het bezit zijn van de vastgoedgroep. Retail Estates schat de huurinkomsten op zo'n 510.000 miljoen euro. Daarnaast verwerft de groep ook één nieuwbouwpand langs de Koninginnelaan in Maasmechelen, vlakbij het winkelcentrum M2. In het pand van 1.794 vierkante meter bevinden zich twee winkelruimtes en een appartement. "Limburg kent een bloeiende perifere winkelmarkt, die gedragen wordt door een beroepsactieve bevolking, jonger dan het Belgische gemiddelde", motiveert de vastgoedgroep de investeringen. Retail Estates financiert de aankopen voor 2,31 miljoen euro met de uitgifte van 35.000 nieuwe aandelen. Dat gebeurt aan een prijs van 66 euro per stuk, wat neerkomt op een premie van 14% tegenover de slotkoers van maandag.

HLN