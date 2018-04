Retail Estates debuteert woensdag op Damrak 07 april 2018

De specialist in baanwinkels, Retail Estates, maakt woensdag zijn debuut op de beurs van Amsterdam. Dat bevestigt topman Jan De Nys. Retail Estates noteert al in Brussel, maar is sinds enige tijd ook erg actief op de Nederlandse markt. Bij onze noorderburen heeft de vastgoedgroep onder meer retailpanden en -parken in Zwolle, Apeldoorn, Cruquius, Leiderdorp en Heerlen. In totaal telt Retail Estates een vastgoedportefeuille van meer dan 800 panden. Om meer zichtbaarheid te creëren voor de Nederlandse beleggers, is een tweede notering handig, zegt De Nys.

