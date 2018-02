Restaurants Jamie Oliver voor € 80,8 miljoen in de schulden 19 februari 2018

Het gaat niet goed met de restaurants van de Britse tv-kok Jamie Oliver. Uit gerechtsdocumenten die 'The Guardian' kon inkijken, blijkt de keten Italiaanse restaurants 'Jamie's Italian' voor 71,5 miljoen pond (80,8 miljoen euro) schulden te hebben. Meer dan de helft gaat om achterstallige belastingen en huur, maar er zijn ook niet betaalde facturen bij leveranciers en andere schuldeisers. Daarnaast gaat het om 30,2 miljoen pond (34,1 miljoen euro) aan kredieten en leningen, en 2,2 miljoen pond (2,5 miljoen euro) aan niet uitbetaalde lonen. Volgens een medewerker van Oliver geven de cijfers een vertekend beeld. Het grootste deel zou gaan om leningen gegeven door de bank HSBC en bedrijven van Oliver zelf. Ook zouden alle schuldeisers intussen betaald zijn. In januari kondigde de chef al aan dat hij 12 van de 37 Britse vestigingen van zijn restaurantketen in het Verenigd Koninkrijk zou sluiten. Reden: door de Brexit worden verse ingrediënten voor zijn Italiaanse gerechten te duur. (RB)

