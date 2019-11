Exclusief voor abonnees Restaurants die foie gras serveren bestookt met valse recensies 18 november 2019

00u00 0

Zeker tien restaurants zijn de voorbije dagen bestookt met valse recensies en haatberichten omdat ze foie gras serveren. Het begon eind vorige week met Phare de Vie in Brugge. De zaak kreeg honderden negatieve reacties via sociale media. Maar intussen zijn dus ook andere restaurants het doelwit geworden. Allemaal zijn ze klant bij dezelfde leverancier: Bekegemse Foie Gras. Die boerderij werd op 9 november nog belaagd door activisten van Animal Resistance. Die dierenrechtenorganisatie viel vorige week ook al binnen in een sterrenrestaurant dat foie gras op het menu heeft staan, maar ontkent dat ze heeft opgeroepen tot de campagne op sociale media. "Of wij verantwoordelijkheid dragen? Dat is een groot woord. We proberen enkel het dierenleed aan te kaarten", klinkt het. Horeca Vlaanderen spreekt van broodroof en overweegt gerechtelijke stappen. (JBG)

