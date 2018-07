Restaurants Belga Queen in slechte papieren 20 juli 2018

00u00 0

De Belga Queen-restaurants in Gent en Brussel zitten in financiële moeilijkheden. De Gentse vestiging is failliet verklaard, terwijl de Brusselse bescherming heeft aangevraagd tegen schuldeisers. De luxebrasserie aan de Graslei in Gent zou genekt zijn door de werken voor het Gentse circulatieplan, dat vorig jaar werd geïntroduceerd. Er is een curator aangeduid. Het restaurant zal waarschijnlijk openblijven tot er een overnemer is gevonden, onder meer om de inkomsten uit de Gentse Feesten niet te mislopen. In Brussel wordt er verwezen naar de aanslagen van Parijs en Brussel en de werken voor de nabijgelegen voetgangerszone. Begin augustus zal duidelijk zijn of de bescherming tegen schuldeisers wordt toegestaan. Het concept Belga Queen werd ruim 15 jaar geleden in België gelanceerd door designer-kok Antoine Pinto.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN