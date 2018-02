Restaurantrestjes aan halve prijs met nieuwe app 21 februari 2018

Geen restjes meer in de afvalcontainer achter het restaurant: met de app 'Too Good to Go' worden overschotten op het einde van de dag uitgedeeld aan een kleine prijs. Enkele Gentse restaurants springen vanaf maart al mee op de kar. Onder meer Basic Italian doet mee. Elke dag hebben zij minstens vijf porties over, aangezien ook late eters nog van de volledige menukaart moeten kunnen kiezen. Het enige wat klanten moeten doen, is hun eigen potje meebrengen om hun maaltijd mee naar huis te nemen. Via de app kunnen ze zien wat horecazaken in de buurt aanbieden. De prijs van hun overschotjes bepalen restaurants zelf. Enige voorwaarde is dat die minder dan helft moet zijn van de menukaart. Too Good to Go is een Deense app. Sinds die drie jaar geleden werd gelanceerd, zijn al 1,5 miljoen klanten en 3.000 horecazaken lid.

HLN