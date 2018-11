Restauranthouder verkracht jarenlang personeel 08 november 2018

De uitbater van een voormalig restaurant in Oud-Turnhout is tot 4 jaar cel veroordeeld voor jarenlange aanrandingen van zijn werknemers. De feiten kwamen in oktober 2016 aan het licht toen een jonge werknemer van De Provence naar de politie stapte omdat hij verkracht zou zijn geweest door zijn werkgever. De politie nam de klacht ernstig en contacteerde 50 ex-werknemers van het restaurant. Bij hun verhoren kwamen nog eens 14 slachtoffers aan het licht die tussen 2003 en 2016 zijn aangerand. Uitbater Geert H. koos telkens erg jonge jongens uit. Enkele slachtoffers waren zelfs jonger dan 16 jaar, anderen nog maar net meerderjarig. "Hier is de keuken... en hier de slaapkamer", zei hij tegen zijn nieuwe werkkrachten tijdens de rondleidingen. (JVN)

HLN