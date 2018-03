Restaurantbezoek verstoort uw hormonen 31 maart 2018

Op restaurant gaan heeft een negatief effect op uw gezondheid. Volgens Amerikaanse onderzoekers circuleren er na een etentje meer ftalaten in ons lichaam. Dat zijn chemische stoffen die hormoonverstorend werken en onder meer kanker, diabetes, obesitas en vruchtbaarheidsproblemen kunnen veroorzaken. "Een verontrustende bevinding", klinkt het. De wetenschappers vroegen tussen 2005 en 2014 aan 10.253 Amerikanen wat ze in de laatste 24 uur gegeten hadden en waar dat voedsel vandaan kwam. De hoeveelheid ftalaten lag 35% hoger bij de mensen die niet zelf gekookt hadden. Het goedje komt in ons lichaam terecht als ons voedsel in contact gekomen is met plastic potjes of kookmateriaal. Nooit meer op restaurant gaan hoeft nu ook weer niet, aldus nog de vorsers. Oef.

HLN