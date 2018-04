Restaurant van Nathalie Meskens en Jeroen Van Dyck failliet 03 april 2018

Nimman, het Thais restaurant dat Nathalie Meskens en Jeroen Van Dyck samen openden in 2015, is failliet. Hun breuk zou er voor niks tussen zitten. "Het is zó moeilijk om in deze tijden rendabel te blijven met een horecazaak", vertelt Jeroen. "We hadden nochtans veel trouwe fans." Bovendien had Nimman een toplocatie in de Antwerpse Stadswaag én sloeg hun concept met verfrissende Thaise gerechten ook al aan in hun eerste restaurant Yam Thai. "We kregen zelfs een mooie vermelding in GaultMillau, maar je kan niet blijven vechten", aldus Jeroen. "Als een restaurant meer begint te kosten dan het opbrengt, dan is dit de enige juiste keuze."

HLN