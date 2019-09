Exclusief voor abonnees Restaurant toont met VR-bril hoe verse vis op je bord komt 06 september 2019

In het Oostendse restaurant STORM proéf je niet enkel de verse vis, je ziét ook hoe die gevangen wordt. Het restaurant investeerde in een Virtual Reality-bril waarmee je kan zien hoe lokale vis gevangen wordt en op je bord belandt. Het restaurant ligt aan de Hendrik Baelskaai, waar de Oostendse vissersschepen aanmeren, maar chef Michiel Rabaey wil de afstand met de vissers nu ook virtueel verkleinen. "Door de bril beleef je het leven aan boord alsof je er écht bij bent. We zien vissers netten ophalen, sorteren en naar de veiling brengen. Mensen zien verse vis op hun bord te vaak als een evidentie, zonder er rekening mee te houden dat vissers dagelijks hun leven riskeren op zee", vertelt Rabaey. (LBB)

