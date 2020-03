Exclusief voor abonnees Restaurant ten voordele van goed doel 09 maart 2020

CuperHeroes vzw organiseert op zaterdag 14 maart en zondag 15 maart het tweede restaurantweekend ten voordele van kinderen met cerebrale parese of hersenverlamming. De organisatie steunt nu al Senn Luckermans uit Hoegaarden en Luca Beullens. Het restaurant vindt plaats in zaal Centrum in Kumtich. Voor het restaurant, met stoofvlees, vol-au-vent of vegetarische spaghetti als hoofdschotel, moet men zich zo snel mogelijk inschrijven inschrijven via 0473/32.64.35, of via cuperheroes@gmail.com. Meer informatie kan je vinden op de website. (HCH)