Restaurant schrapt 'Rijpe Negerin' van de kaart 05 maart 2018

00u00 0

Restaurant 'Aen Tafel' in het Limburgse Sint-Truiden heeft dit weekend haar menukaart aangepast, na een storm van protest. Nederlandse klanten hadden het bonnetje van hun ijscoupe de 'Rijpe Negerin' al lachend op Facebook gezwierd. Daarop kregen uitbaters Yves Saenen en Jorun Dirix meer dan 160 berichten. Enkele boze mensen dreigden zelfs met rechtszaken. "We hebben hier nochtans nooit iets verkeerd mee bedoeld", benadrukken Yves en Jorun stomverbaasd. "Integendeel: de naam was ons ingefluisterd door een Congolese vriendin. Samen met haar vonden we dat twintig jaar lang een leuk idee. Tot gisteren, dus. Met Tipp-Ex hebben we de menukaart al aangepast. De 'rijpe negerin', een coupe met twee bolletjes vanille overgoten met onder meer chocomousse en advocaat, heet voortaan 'Mwasi Kitoko' - wat 'mooie dame' betekent in het Congolees." (RTZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN