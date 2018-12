Restaurant plaatst lamp voor de perfecte Instagramfoto 07 december 2018

Het is niet meer weg te denken in de meeste restaurants: steeds meer mensen halen hun smartphone boven om eerst hun bord te fotograferen en pas daarna aan te vallen. Die foto zwieren ze dan met de nodige hashtags op Instagram. Daar speelde Solange De Medts van het Japanse restaurant OKOZ in Antwerpen handig op in. Ze plaatste een professionele fotografielamp aan haar Instagram-viptafeltje. "Onze gerechtjes zijn allemaal nogal fotogeniek en ik zag heel wat mensen spontaan de smartphone bovenhalen. Maar omdat je altijd te maken hebt met schaduw, kwam ik op dit idee", lacht ze. De lichtsterkte van de lamp kan immers aangepast worden om tot de perfecte filter te komen.

