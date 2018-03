Restaurant 'La Mafia': mag niet van Europa 16 maart 2018

00u00 0

Een Spaanse restaurantgroep mag 'La Mafia se sienta a la mesa' niet inschrijven als merk in de Europese Unie omdat het strijdig is met de openbare orde. Dat heeft het Gerecht van het Europese Hof van Justitie beslist. De Spaanse onderneming had in 2006 bij het Europese bureau voor intellectuele eigendom (EUIPO) die naam laten deponeren. Drie jaar geleden vroeg de Italiaanse overheid de nietigverklaring omdat het logo strijdig zou zijn met de openbare orde en de goede zeden. Het EUIPO ging in op de Italiaanse vordering. In combinatie met de uitdrukking 'se sienta a la mesa' - wat 'gaat aan tafel' betekent - en de rode roos in het logo, draagt het woordelement 'la mafia' volgens het bureau "een boodschap van gezelligheid en vergoelijking" uit. Daarop gingen de Spanjaarden verhaal halen bij het Gerecht in Luxemburg, maar ook daar vangen ze bot. De keten voerde nog aan dat het logo alludeerde op de filmsaga 'The Godfather' en niet de bedoeling had om het publiek te schokken of te beledigen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN