Respect! 14 mei 2018

Beste redactie, al jaren ben ik trouwe lezer van uw krant en zag ik duizenden meningen passeren van diverse mensen. Wat mij echter het meest bekoort, zijn de columms van Rik Torfs. Gezien zijn eerdere politieke voorkeuren en mandaten was hij niet echt mijn idool, maar ik geef toe dat, sinds hij schrijft voor jullie krant, de man steeg in mijn achting en hij mijn respect krijgt. Niet alleen door de manier waarop hij soms moeilijke - al dan niet politieke - onderwerpen brengt; de inhoud van zijn teksten is ook niet alleen accuraat maar getuigt bovendien van een zeer goede analyse. Een streling voor het lezende oog en het stemt de lezer sowieso tot nadenken. Chapeau en hou dit aan!

Luc Dellaert, Assenede

