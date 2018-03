Resilux-directeur beboet voor handel met voorkennis 23 maart 2018

De financiële waakhond FSMA heeft met William Dierickx, directielid bij Resilux, een minnelijke schikking getroffen inzake handel met voorkennis. Dierickx kocht in 2016 in verschillende tranches voor 127.858 euro aandelen van Resilux. Maar die transacties gebeurden in een periode van vijf maanden voor Resilux bekendmaakte dat Bain Capital een overnamebod zou lanceren. Dierickx was van dat voornemen op de hoogte, maar heeft de FSMA nooit van zijn transacties op de hoogte gesteld.

HLN