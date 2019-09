Exclusief voor abonnees Residentie Zeezicht 24 september 2019

Elke ochtend leest Jos Pilaet in zijn zetel aan het raam van residentie Zeezicht op de Oostendse dijk zijn krant. De voorbije 15 jaar kon hij intussen ook genieten van zicht op zee... tot er parkeerplaatsen voor zijn raam kwamen.

Er stonden paaltjes voor de aangelegde parkeerplaatsen, maar die zijn weggehaald. "15 jaar geleden zouden hier oorspronkelijk handelspanden komen. Maar omdat die werden omgevormd tot woningen, kwamen er paaltjes zodat er niet geparkeerd kon worden", vertelt Jos. "Aan de overkant van de straat kon je wel al parkeren, maar daar hebben we minder last van. Er was altijd wel een gaatje om de zee te zien en ons daglicht werd er niet door weggenomen." Volgens schepen Björn Anseeuw is er te veel parkeerdruk op de zeedijk van Mariakerke, dus werd bekeken waar extra plaatsen konden komen. "De vraag is niet waarom hier nu geparkeerd mag worden, maar waarom je hier 15 jaar níet mocht parkeren." (LBB)