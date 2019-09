Exclusief voor abonnees Residentie Zeezicht... zonder zeezicht Stad laat paaltjes weghalen, zodat auto's kunnen parkeren 24 september 2019

00u00 0 De Krant Het klinkt ironisch: Jos Pilaet woont op het gelijkvloers van residentie Zeezicht in Mariakerke, maar speelt na 15 jaar plots zijn zeezicht kwijt. De stad Oostende liet paaltjes voor de deur weghalen, waardoor auto's er opnieuw kunnen parkeren. Schepen Björn Anseeuw zal de situatie evenwel niet meer aanpassen.

Jos Pilaet en andere bewoners van residentie Zeezicht, op de zeedijk van Mariakerke, zijn aangedaan door de gewijzigde situatie op de zeedijk. Toen hij in Oostende kwam wonen, werd hem verteld dat de zeedijk bij de heraanleg autovrij zou worden. Eenmaal klaar bleken er toch parkeerplaatsen te liggen voor de deur van de residentie. "Nu, ik begrijp dat die parkeerplaatsen hier gemaakt werden, want hier zouden oorspronkelijk handelszaken openen. Voor winkeliers zou dat natuurlijk wel praktisch zijn. Pas later werden er flats ondergebracht. Zo'n 15 jaar geleden heb ik de situatie aangekaart bij het toenmalige stadsbestuur en er werd ook ingegaan op mijn vraag: er kwamen paaltjes, waardoor er niet meer kon geparkeerd worden aan de kant van de gebouwen. Aan de overkant van de dijk staan er wel nog auto's, maar daar hebben we geen problemen mee."

Enorm frustrerend

Tot zover iedereen gelukkig. Maar begin deze zomer werden de paaltjes weggenomen door de stad. "Dat gebeurde zonder overleg: de paaltjes werden gewoon verwijderd. Sindsdien wordt hier altijd voor de deur geparkeerd en is mijn zeezicht weg. Als er een grote bestelwagen staat, heb ik zelfs amper daglicht. Het is enorm frustrerend. Waarom moest de situatie na 15 jaar veranderd worden? Er was jaren geen probleem en nu zou er plots parkeerdruk zijn. In de winter is er hier nochtans parkeerplaats genoeg, maar mensen zetten hun auto wel recht voor de deur van de residentie. Je kan het hen natuurlijk niet kwalijk nemen, want ze mogen hier ook parkeren."

Schepen van Mobiliteit en Openbaar Domein Björn Anseeuw (N-VA) is evenwel niet van plan om de beslissing terug te draaien. "De parkeerdruk is in de zomer wel degelijk hoog. De vraag is dus niet waarom we die paaltjes nu weggenomen hebben, maar wel waarom ze er ooit gekomen zijn. Ik heb de betrokken persoon op mijn kabinet ontvangen. Ik heb hem ook uitgelegd dat ik schepen ben van Openbaar Domein. Ik kan voor mijn deur ook een paaltje zetten, zodat er niemand zijn bestelwagen zou kunnen parkeren voor mijn ruit. Maar dat gaat niet, niemand kan aanspraak maken op openbaar domein. En als er in de winter geen parkeerdruk is, zullen er ook geen auto's voor de deur staan en is er geen probleem", zegt schepen Anseeuw.