Exclusief voor abonnees Reserveren op het strand hoeft dan toch niet 06 juni 2020

00u00 0

Je zal in Oostende dan toch niet moeten reserveren om naar het strand te komen. Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) had dat twee weken geleden aangekondigd om de drukte onder controle te houden, maar nu de maatregelen versoepelen, stapt hij ervan af. "We moeten niet continu van een noodsituatie uitgaan als dat niet nodig is", zegt Tommelein.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen