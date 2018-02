Requiem Column | Rik Torfs 20 februari 2018

00u00 0

Telkens als ik tijdens een uitvaartplechtigheid, zoals vorige week weer, een zorgvuldig voorbereide toespraak beluister, denk ik: wat zou de dode hiervan hebben gevonden? Hij heeft geen recht op antwoord. Wat als de rollen omgekeerd waren geweest, als wie stierf had mogen spreken over wie nu beweert hem te beschrijven 'zoals hij werkelijk was'?

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN