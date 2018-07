Repatriëringen vanop Charleroi worden opgedreven 07 juli 2018

De Dienst Vreemdelingenzaken en bevoegd staatssecretaris Theo Francken (N-VA) zijn van plan de "terugkeercapaciteit" van de luchthaven van Charleroi te verhogen. Francken wijst erop dat er nu al repatriëringen gebeuren vanop Charleroi, maar dat dat aantal aan het stijgen is. In 2017 waren dat er 739, een stijging met 10% in vergelijking met 2016, en de eerste zes maanden van dit jaar waren er dat al 445 of 16% meer, volgens Francken. Om aan het stijgend aantal repatriëringen vanop Charleroi tegemoet te komen, loopt er "voor het eerst een Franstalige opleiding politie-escorteur bij repatriëringen", tweet Francken. "Infrastructurele aanpassingen worden gepland. Overleg met alle actoren loopt of wordt gepland." De meeste repatriëringen gebeuren nu vanop Zaventem . Op de luchthaven van Charleroi vrezen ze echter dat Francken te snel gaat. "We zijn daar niet tegen, maar het op systematische manier doen en de frequentie verhogen, dat is vandaag niet mogelijk", klinkt het.

