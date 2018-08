Rentree voor Mechele? 18 augustus 2018

00u00 0

"Dit is een eerste test", wist Ivan Leko gisteren over de trip naar Antwerp. Blauw-zwart staat na drie zeges op rij tegen Eupen, Moeskroen en Kortrijk voor drie lastige wedstrijden tegen Antwerp, Anderlecht en Zulte Waregem. Op de Bosuil kan Leko opnieuw een beroep doen op Brandon Mechele, die helemaal hersteld is van een blessure aan de buikspieren. Afwachten of hij na de laatste training van vandaag opgenomen wordt in de basiself of niet. Net als Mata is ook Nakamba nog out en komt de match ook voor Diatta (polsbreuk) zo goed als zeker nog te vroeg. Cools, die vorige week met een liesblessure gewisseld werd, is weer helemaal fit. (TTV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN