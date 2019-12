Exclusief voor abonnees Rentree Van Aert bezorgt Loenhout recordopkomst 28 december 2019

De rentree van Wout van Aert (25) heeft het toeschouwersaantal in Loenhout naar een nieuw record geduwd. 16.750 mensen volgden gisteren de Azencross live. In vorige topjaren bleef de teller stilstaan net boven 14.000. Hoeveel supporters exclusief voor Van Aert gingen kijken, is niet exact te bepalen. Ook het mooie, droge weer en het feit dat steeds meer Nederlandse fans de weg vinden naar de Antwerpse grensgemeente speelden mee. Voor Van Aert zelf werd zijn rentree een succes: hij eindigde meteen vijfde. Mathieu van der Poel (24) won na een ferme remonte. (BA)

