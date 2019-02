Rentree in Tallence in juni? 23 februari 2019

Een kleine maand nadat Nafi Thiam zich op training blesseerde aan de linkerkuit, is de 24-jarige Naamse aan de beterhand. Uit een MRI maandag bleek dat de scheur van zes centimeter dicht is, maar ze moet te harde inspanningen, zoals springen, voorlopig nog mijden. Sinds deze week is ze weer licht aan het lopen. In april trekt ze voor een maand op stage naar Turkije, daarna wil ze - voor het WK in Doha eind september - aan één zevenkamp meedoen. De meeting van Götzis op 25 mei komt allicht te vroeg, mogelijk kiest de Naamse voor de Décastar in Tallence op 22 en 23 juni. (VH)