Rentree in mineur voor Messi, Suárez debuteert 23 maart 2019

00u00 0

Invallen na een barslechte eerste helft bij een 0-2-achterstand: dankbaar of net niet voor Matías Suárez? Feit is in elk geval dat Argentinië met de voormalige Gouden Schoen op het veld toch iéts beter voor de dag kwam dan zonder. Kon ook niet anders: tegen Venezuela haalde Argentinië, waar Lionel Messi zijn rentree vierde na acht maanden afwezigheid, in de 45 eerste minuten nooit een aanvaardbaar niveau. Gelukkig charmeerde Venezuela wel. Zo was het openingsdoelpunt van Rondón héérlijk, al was dat voor een groot deel te danken aan de perfecte assist van Roberto Rosales (ex-AA Gent). Net voor de pauze werd het zelfs 0-2. Toen al was duidelijk: er is nog werk aan de wederopbouw van Argentinië...

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen