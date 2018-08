Rentree Goffin afgelopen nacht 02 augustus 2018

Afgelopen nacht begon David Goffin (ATP 11) aan zijn hardcourtcampagne op het toernooi van Washington. In de Citti Open is de Luikenaar het derde reekshoofd na Sascha Zverev en John Isner waardoor hij een 'bye' had in de eerste ronde. Vannacht speelde hij tegen Pierre-Hugues Herbert (ATP 78) zijn eerste wedstrijd sinds zijn vroegtijdige uitschakeling op Wimbledon. Voor Goffin komt er nu een belangrijke fase aan aangezien hij vorig jaar in dezelfde periode niet ongelooflijk veel punten verzamelde en hij dus een buffer kan opbouwen richting zijn zwaar seizoenslot. Bij winst afgelopen nacht wacht Goffin een derde ronde tegen het Amerikaanse talent Frances Tiafoe (ATP 41). (FDW)