Rente al jaren in vrije val 28 december 2019

Nooit was de rente op overheidsobligaties op 10 jaar lager dan nu. Na tien jaar krijg je amper 0,06% extra return op je inleg. In 2011 piekte ze nog op zo'n 6%, toen België lang zonder regering zat en onzekerheid welig tierde. De obligatierente is ook een goede graadmeter voor bijvoorbeeld de rente op woonleningen - die staat momenteel eveneens historisch laag.