Exclusief voor abonnees Renshaw stopt 05 juli 2019

00u00 0

Mark Renshaw gaat zijn laatste maanden in als profrenner. De 36-jarige Australiër van Dimension Data kondigde gisteren zijn afscheid aan. "Als ik terugblik, kan ik zeer tevreden zijn over de successen die ik heb geboekt. Ik ben ook trots dat ik een grote rol heb gespeeld in overwinningen van mijn ploeggenoten", aldus Renshaw, die tijdens een groot deel van zijn loopbaan de sprint aantrok voor Mark Cavendish.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis