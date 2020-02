Exclusief voor abonnees Renovatieleningen kleuren steeds meer groen 24 februari 2020

00u00 0

De zorg van de Belgen om het klimaat vertaalt zich nu ook in ons financieel gedrag. Het aantal leningen om een woning energiezuiniger te maken, is bij Belfius in vijf jaar tijd verzevenvoudigd. Vorig jaar waren vier op de tien renovatieleningen bedoeld om energiebesparende ingrepen te doen. In 2015 was dit slechts het geval bij één op de tien contracten. Gemiddeld wordt 11.580 euro geleend, onder meer om hoogisolerend glas, een warmtepomp of zonnepanelen te plaatsen.

