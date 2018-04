Renovatiecoach moet verbouwstress wegnemen CD&V wil huizenkopers duwtje in de rug geven Astrid Roelandt

27 april 2018

05u00 0 De Krant Asbest, CO-gevaar, verouderde leidingen of vochtproblemen: wie een woning koopt, moet volgens CD&V een beter zicht krijgen op de mogelijke renovatiekosten. Nu het aantal renovaties vorig jaar gedaald is, komen ze met een plan om de Vlaming een duwtje in de rug te geven.

Veel mensen kopen vandaag een oudere woning zonder ze grondig te renoveren. Amper 12.837 Vlamingen vroegen vorig jaar een vergunning aan. Reden: na de aankoop is er vaak (te) weinig geld over of kopers onderschatten de kosten van zulke werken. CD&V heeft daarom een plan klaar om het (toekomstige) eigenaars makkelijker te maken.

Wie vandaag zijn woning verkoopt, moet daarvoor een energieprestatiecertificaat voorleggen (EPC). Volgend jaar wordt dat attest niet alleen een stuk leesbaarder, het wordt ook uitgebreid met een advies over welke werken best kunnen uitgevoerd en wat die ongeveer zullen kosten. "Maar mensen zijn moeilijk warm te maken voor een pure energierenovatie", legt Vlaams Parlementslid Valerie Taeldeman (CD&V) uit. "Je overtuigt hen veel sneller als je kan aantonen dat ook hun woonkwaliteit erop vooruitgaat, bijvoorbeeld omdat er CO-gevaar is in de badkamer of elektrische installaties niet in orde zijn."

Daarom wil CD&V in het toekomstige 'EPC+' meteen ook die info opnemen. "Zo krijgen mensen een totaalbeeld van de woning", aldus Taeldeman. "Zo'n inventaris van de werken is een goed idee", zegt Marc Dillen van de Vlaamse Confederatie Bouw. "Dat zorgt voor een juistere waardering van de woning en is belangrijk bij onderhandelingen over de prijs. Mensen moeten weten waar de problemen zitten en hoe die aan te pakken. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om een gebouw energiezuinig te maken en te isoleren als je de asbest erachter laat zitten."

Renovatiecoaches

CD&V wil ook renovatiecoaches erkennen, om mensen stap voor stap te ondersteunen bij hun (grootse) plannen. Heet zoiets niet gewoon een architect? "Zij kunnen inderdaad als renovatiecoach erkend worden", legt Taeldeman uit. "Maar ook energiedeskundigen of woonexperten kunnen coachen en bijvoorbeeld de offertes vergelijken, premies aanvragen, enzovoort. Daar hebben veel mensen de tijd niet voor. We willen alles vooral eenvoudiger en laagdrempelig maken: de energiehuizen, woonwinkels en huisvestingsdiensten zien we graag evolueren naar één woonloket waar mensen met al hun vragen terechtkunnen. Daar kan men dan doorverwijzen naar een renovatiecoach. Nu is het te ingewikkeld, waardoor mensen afhaken."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN