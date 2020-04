Exclusief voor abonnees Rennersvakbond pleit voor twee extra teams in grote ronden 16 april 2020

Rennersvakbond CPA pleitte in de voorbije gesprekken rond de hertekening van de wielerkalender voor twee extra ploegen in de grote ronden. "Dat zou de bestaanszekerheid van de teams in 2021 kunnen vergroten", denkt de Spaanse vertegenwoordiger José Luis De Santos. "Samen met de UCI wordt de mogelijkheid om in de Tour, Giro en Vuelta met maximaal tweehonderd renners aan de start te kunnen staan momenteel bestudeerd. We willen het ook bespreekbaar maken bij de organisatoren, maar die hebben momenteel andere dingen aan hun hoofd." (JDK)