Renner van het Jaar column | Wuyts 12 oktober 2019

Kan daar in 2019 twijfel over bestaan? Eindelijk kent het wielrennen een fenomeen dat in drie uiteenlopende takken excelleert. Voor het eerst in de geschiedenis koppelt een kampioen absolute hegemonie in het veldrijden aan topprestaties in het mountainbiken en aan verbluffende zegerushes op de weg. Noteer de naam in vetjes: Mathieu van der Poel. De Nederlander heeft in polyvalentie zijn gelijke niet. Een greep uit zijn juweeltjes: alle crosskampioenschappen, een Europese titel en drie wereldbekermanches in het mountainbiken, Dwars door Vlaanderen, de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race op de weg. Pak mij niet op onvolledigheid. Het hele lijstje zou de vijfhonderd woorden van deze column overschrijden. Onvoldoende belicht door dat wonderjaar heen: de snelheid en het gemak waarmee Van der Poel de overgangen maakte. Wereldkampioen cross begin februari, winst op de weg midden maart. MTB-winst op 11 augustus in Lenzerheide, winst op de weg in de openingsrit van de Arctic Race of Norway op 15 augustus. Drie dagen ertussen. Dat is even van plunje en tuig wisselen, drie keer doorademen en andermaal meesterlijk toeslaan. Dat fenomenale omschakelen wordt alleen een wonderkind toegedicht.

