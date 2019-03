Rendement zonnepanelen nog 15 jaar gegarandeerd 14 maart 2019

Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld hebben in het Vlaams Parlement een akkoord bereikt over de invoering van de nieuwe digitale energiemeters. Om eigenaars van zonnepanelen tegemoet te komen, is beslist dat iedereen de kans krijgt om nog 15 jaar gebruik te blijven maken van het huidige systeem met de terugdraaiende teller. Zo zien zij hun rendement gegarandeerd. Ook wie voor eind 2020 zonnepanelen laat plaatsen, zal nog 15 jaar gebruik kunnen maken van het oude systeem. Pas in 2035 wordt de terugtellende meter dus definitief afgeschaft. De uitrol van de digitale meter start op 1 juli.