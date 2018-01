Rendement Tak21 zakt achtste jaar op rij 23 januari 2018

Voor het achtste jaar op rij is het rendement op de levensverzekeringen met gegarandeerd rendement (Tak21) gedaald. Bij marktleider AG Insurance is het rendement gedaald tot 1,9% voor AG Safe+, en 2,15% op Top Rendement. Beide rendementen liggen 10 basispunten lager dan in 2016. Ook voor de meeste Tak21-producten die AG Insurance aanbiedt via de banken zijn de rendementen lager dan een jaar geleden. Zo krijgen klanten van BNP Paribas voor hun Pension Invest Plan 2,15%, voor het Free Invest Plan is het rendement stabiel gebleven op 2%. Dezelfde rendementen gelden voor Tak21-producten van bpost bank. Al heten ze daar Post Optima Bast (2%) en Post Optima Pension (2,15%). De voorbije jaren hebben de verzekeraars het gegarandeerd rendement aanhoudend verlaagd. Alleen dankzij de winstdeelname is er nog een behoorlijk rendement. Ook al zakt het totaal rendement steeds verder weg.

