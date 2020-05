Exclusief voor abonnees Renault wil 15.000 banen schrappen 29 mei 2020

00u00 0

De Franse autobouwer Renault wil wereldwijd zo'n 15.000 banen schrappen, bijna één derde daarvan (4.600) in eigen land. Vanochtend om 10 uur zal het eerder aangekondigde besparingsplan - waarbij over drie jaar 2 miljard euro gesnoeid moet worden - officieel bekendgemaakt worden, maar de vakbonden deden het gisteravond al uit de doeken. Het bedrijf kampt met financiële moeilijkheden, die nog versterkt worden nu de coronacrisis de vraag naar nieuwe auto's compleet heeft doen instorten. Een aantal fabrieken zou moeten sluiten, waardoor de productiecapaciteit wordt teruggeschroefd van 4 miljoen tot 3,3 miljoen voertuigen per jaar. Naakte ontslagen zouden er niet vallen. Er wordt gemikt op vrijwillige vertrekken, interne mobiliteit en reconversiemaatregelen. In thuisland Frankrijk heeft Renault een staatsgarantiekrediet van 5 miljard euro nodig. De Franse staat heeft nog altijd een aandeel van 15% in de autobouwer.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen