Renard: "Rotte appels? Dan is Trebel de appelboer" 29 januari 2018

Olivier Renard reageerde gisteren op de woorden van Adrien Trebel. De Anderlecht-middenvelder zei in een eerder interview dat de sportief directeur van Standard een jaar geleden geen respect toonde voor Trebel waardoor de Fransman vertrok op Sclessin. "Respect? Dat woord staat niet in zijn woordenboek", aldus Renard op Proximus TV. "We kennen Trebel, hij moet iemand de schuld kunnen geven. Nu ben ik dat. De beloftes waarover hij praat, heb ik niet gemaakt. Ik was toen nog niet aan het werk bij Standard. We wisten dat we een speler met kwaliteiten verloren door hem te verkopen. Maar als mens is het een andere zaak. Ze zeggen soms dat er rotte appels in een kleedkamer zitten. Wel, dan is hij de appelboer." (FDZ)

