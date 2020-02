Exclusief voor abonnees Renard: "Beschuldigingen zijn niet juist" 12 februari 2020

00u00 0

Olivier Renard wenste maandag na de klacht van Bruno Venanzi tegen hem en Aleksandar Jankovic niet te reageren tegenover Belgische media, maar deed dat wel in Le journal de Montréal. "Ik nam kennis van de informatie die gepubliceerd werd op de site van RTBf. Geen enkele beschuldiging tegenover mij is juist. Ik heb nooit enige (retro)commissie gekregen op welke transfer dan ook. Dit is lasterlijk, raakt mijn naasten en tast mijn imago aan. Ik zal op een gepast tijdstip reageren langs juridische weg." (NVK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis