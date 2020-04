Exclusief voor abonnees Remco beukt, Dennis wint EERSTE VIRTUELE RONDE VAN ZWITSERLAND 23 april 2020



Wijze raad voor Rohan Dennis (Team Ineos): blijf toch maar gewoon in uw kot, succes gegarandeerd. Zaterdag konden de coronamaatregelen de Australische wereldkampioen tijdrijden nog feestelijk 'zijn gat kussen'. "En de quarantaine ook." Dennis verliet zijn huis, hoewel de totale lockdown in Spanje dat verbood, en ging een eindje met de auto rijden. Het leverde hem bakken kritiek op, waarna hij al zijn sociale media-accounts verwijderde. Gisteren blies hij iedereen weg in de openingsrit over 26,6 kilometer (totaal hoogteverschil: 1.192 meter) van de 'Digital Swiss 5', de virtuele Ronde van Zwitserland. "Bewijs dat ik goed aan het trainen ben", vond Dennis dat. "Het voelde allemaal een beetje als een tijdrit en dat ligt me natuurlijk." Nicholas Roche en James Whelan werden twee en drie. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick.Step), die even in vierde positie reed, werd uiteindelijk zevende en beste Belg, net voor ploegmaat Pieter Serry. Vandaag staat de vlakke tweede etappe van 46 km op het menu. Dan komt onder meer Greg Van Avermaet aan de start, ondanks kniepijn. (JDK)

