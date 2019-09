Exclusief voor abonnees Rem op marges 21 september 2019

Het is absoluut geen zwart-witte

materie. Medicatie ontwikkelen kost

meerdere jaren en veel geld (onder -

zoeken, klinische studies) om de veiligheid en werking te bepalen. Voor

zeldzame ziektes is er dan nog eens

een beperkte markt. Waarom niet na -

denken over vorm van maximale winstmarges in plaats van maximumprijzen?

Hannah Degroote

