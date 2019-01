Relschoppers in Molenbeek riskeren 5 jaar cel Brandstichting en plundering tijdens jaarwisseling in Molenbeek Stéphanie Romans

02 januari 2019

05u00 0 De Krant De relschoppers die in Molenbeek brand stichtten, winkels plunderden en hulpverleners belaagden tijdens de jaarwisseling, riskeren minstens vijf jaar cel. De politie pakte gisteravond 25 mensen op.

In de Brusselse gemeente Molenbeek is 2019 grimmig van start gegaan. Een dertigtal relschoppers plunderde een computerwinkel en een apotheek, vijf auto's en een huis gingen in vlammen op en een brandweerwagen die kwam blussen, werd bekogeld met stenen en vuurpijlen. Bij de schermutselingen raakten ook vier agenten lichtgewond.

Van de 25 verdachten die gisteravond werden opgepakt, zijn er meteen twee ter beschikking gesteld van het parket. "We onderzoeken camerabeelden om ook de andere heethoofden te identificeren", klinkt het. De Brusselse brandweer - die liefst 83 keer moest uitrukken - heeft intussen een klacht ingediend wegens agressie tegen hulpverleners.

Het gerecht is alleszins van plan om streng op te treden tegen de amokmakers. De meesten riskeren een gevangenisstraf van minstens vijf jaar, valt te horen. "Wie een agent slaat of verwondt, kan een nog zwaardere sanctie krijgen", zegt Gilles Dejemeppe van het Brusselse parket. "En als zou blijken dat iemand 's nachts opzettelijk brand heeft veroorzaakt in een bewoond huis, is zelfs een doorverwijzing naar assisen mogelijk." Volgens onze informatie was de woning die uitbrandde niet bewoond - maar dat wisten de daders wellicht niet.

In de meeste andere Brusselse gemeenten verliep de jaarwisseling rustiger dan anders, aldus nog het parket.