Relschopper vrijgelaten na bekentenissen 03 januari 2019

De Brusselse onderzoeksrechter heeft een verdachte die betrokken was bij het oudejaarsgeweld in Molenbeek na verhoor vrijgelaten onder voorwaarden. De man heeft bekend en is in verdenking gesteld van smaad, bedreiging en weerspannigheid. Volgens het parket was hij gewelddadig toen de politie hem arresteerde. Justitie verdenkt hem momenteel niet van vandalisme, brandstichting of inbraak. Een tweede verdachte die gerechtelijk werd aangehouden, moet op 1 februari al voor de rechter verschijnen. De politie doet nog verder onderzoek naar de rellen. "Veel agenten zijn bezig met de analyse van camerabeelden uit de apotheek en op sociale media", zegt het Brusselse parket. "We hopen nog veel daders te identificeren." (SRB)

