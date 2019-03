Relschopper oudjaar vrijgelaten... maar meteen weer in cel 06 maart 2019

De man die vorige week werd aangehouden voor zijn aandeel bij de rellen op oudejaarsnacht in Molenbeek, is door de raadkamer onder voorwaarden vrijgelaten. Maar omdat het Brusselse parket in beroep ging, mocht hij de cel nog niet verlaten. Binnen de 15 dagen verschijnt hij voor de kamer van inbeschuldigingstelling. De andere vier verdachten - drie minderjarigen en één meerderjarige - die vorige week werden opgepakt, werden toen al vrijgelaten. Eerder werd een andere relschopper veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur.

